“Het geel van Wout zullen we niet verdedigen”: Jumbo-Visma wil vandaag vooral slag slaan voor eindklassement Roglic en Vingegaard

Tour de FranceDe laatste zes Tour-ritten van Wout van Aert: eerste, eerste, tweede, tweede, tweede, eerste. In de kasseirit naar Arenberg wacht een nieuwe kans op ritwinst, maar mag hij wel van de ploeg? Sportieve baas Merijn Zeeman is formeel: “Het geel van Wout heeft bij ons geen prioriteit”

Frans Maassen: “Het is niet de bedoeling dat Wout vandaag zijn eigen kans gaat.”

Grischa Niermann: “Het is moeilijk om deze Wout terug in zijn hok te stoppen.”

De twee belangrijkste ploegleiders van Jumbo-Visma in deze Tour gaven in Calais tegenstrijdige meningen of spuiden minstens mist over de rol van geletruidrager Wout van Aert in de kasseirit.

Ook Van Aert zelf bekent weinig kleur op de vraag wat de prioriteit wordt. “Het is moeilijk te voorspellen hoe die rit zal verlopen. Het is belangrijk voor ons dat Primoz (Roglic, red.) en Jonas (Vingegaard, red.) uit de problemen blijven. Onze halve ploeg bestaat uit klassieke renners. Als we kunnen helpen, gaan we dat doen”, hanteert Van Aert duidelijk de we-vorm.

Hartstikke mooi wel

“Het is simpel”, zegt sportief manager Merijn Zeeman. “Ons doel is de gele trui met Jonas of Primoz én het groen met Wout. Het geel van Wout is hartstikke mooi, een eer voor hem en de ploeg, maar voor ons geen prioriteit. We zullen dat geel niet verdedigen.”

Jumbo-Visma heeft in deze Tour een klassieke tint en kan de andere klassementsploegen deze week pijn doen. Dat werd duidelijk in Calais en moet ook duidelijk worden in Arenberg. “We willen in de kasseirit een slag slaan in het klassement met Jonas en Primoz. Dat wil zeggen: tijd pakken op de concurrenten voor de eindzege en als dat samen gaat met extra punten voor Wout, graag. We willen voor geel en groen een goeie zaak doen en zullen Wout daarom zo lang mogelijk vooraan in koers houden”, zegt Zeeman.

In Calais werd misschien al een kans verkeken om tijd te pakken. Op de top van de Cap Blanc Nez had Vingegaard een kleine achterstand op Van Aert, terwijl Pogacar op grotere achterstand volgde. Had Van Aert dan niet moeten wachten op Vingegaard? “Het was nog mooier geweest, als Jonas samen met Adam Yates bij Wout had kunnen aanklampen en ze met drie naar de streep reden, waarna Wout de sprint won”, zegt Zeeman. “Op de top zagen we echter dat Thomas, Martinez en Primoz amper twee seconden achterstand hadden op Vingegaard en Yates, met Pogacar daar twee seconden achter. Als Wout op Jonas had gewacht, was alles weer samengekomen.”

Roglic lost

Zeeman zag dus ook dat Roglic niet bij Vingegaard kon aanhaken. Nochtans is zo’n explosieve inspanning het handelsmerk van Roglic. Is de Sloveen minder goed dan de Deen, zoals ook al in de Dauphiné werd vermoed? “De waarheid is dat Primoz aan de voet van de klim op een gaatje zat en al een inspanning moest leveren om in het wiel van Laporte te kruipen. Zo’n inspanning moet je op zo’n helling bekopen. Op basis van deze rit kunnen we geen conclusie trekken wie van Primoz of Jonas de beste is. Donderdag in Longwy en vrijdag op La Planche des Belles Filles kan dat misschien wel.”

