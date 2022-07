Groot feest in Denemarken voor Tourwinnaar Vingegaard, wiens privéjet zelfs wordt geëscorteerd door twee F-16's van Deense defensie

De cirkel is helemaal rond. Zowat een maand nadat de Grand Départ plaatsvond in de Deense hoofdstad Kopenhagen, is Jonas Vingegaard er opnieuw neergestreken met de Tourwinst op zak. Nadat er eerst werd gevierd in Nederland — het land waar zijn ploeg Jumbo-Visma thuis is — werden Vingegaard en zijn familie nu per privéjet naar Denemarken gebracht. En het gezelschap werd, eens in Deens luchtruim, zelfs geëscorteerd door twee F-16's van de Deense defensie — da’s een traditie die de Scandinaviërs erop nahouden bij atleten die de oppergaai pakken in grote sportwedstrijden.