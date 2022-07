Groene trui Wiebes sprint naar winst in langste etappe Tour de France Femmes, die ontsierd werd door massale val

Tour de France BEKIJK. Een tevergeef­se aanval van Pogacar, Stuyven die het hoofd in extremis buigt en een glunderen­de Van Aert die werkte voor winnaar Laporte: de momenten van rit 19

Net als de tiende etappe werd de negentiende rit tijdelijk geneutraliseerd door een demonstratie op het parcours. Op sportief spektakel was het even wachten. Tot Tadej Pogacar op 34 kilometer van de streep een ultieme aanval in petto had. Jumbo-Visma met vooral Wout van Aert riep hem snel tot de orde. Onze landgenoot werkte zich andermaal uit de naad voor zijn ploegmaats. Van Aert hield aan kop van het peloton Laporte uit de wind, die het nadien met een jump op en over Jasper Stuyven heerlijk afmaakte. Bekijk hierboven de belangrijkste momenten van de etappe.

