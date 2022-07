Groene trui, gouden hart: Van Aert geeft truitje aan fan die hem uit de nood helpt met fietspomp

Tour de France Wout van Aert toont zich andermaal: “Ik had niet de benen om een rol van betekenis te spelen”

Het was niet zijn bedoeling om mee te springen, maar Van Aert toonde zich opnieuw erg bedrijvig vandaag. Hij zat in de vlucht van de dag en won de tussensprint. Van Aert sprokkelde zo opnieuw twintig extra punten in de strijd om de groene trui in deze Tour de France.

11 juli