‘Groene monster’ Wout van Aert was alomtegenwoordig in eerste Tourweek: “Twee woorden voor zijn vormpeil: bijna buitenaards”

Tour de France BEKIJK. De verschroei­en­de versnel­ling van Van Aert, Philipsen denkt onterecht dat hij wint: dé momenten van de vierde rit

De aanloop was lang, de apotheose zéér spectaculair. Wout van Aert pakte uit met een fantastisch nummer in de Tour. In de vierde etappe knalde de geletruidrager, na geweldig werk van zijn ploeg, iedereen uit het wiel op de Côte du Cap Blanc-Nez, een helling van vierde categorie(zie boven). Hij reed dan nog een tijdrit van tien kilometer en klaarde de klus. Indrukwekkend, al was dat Jasper Philipsen duidelijk ontgaan. Onze landgenoot won de sprint voor de tweede plek en juichte uitbundig. De renner van Alpecin-Deceuninck dacht duidelijk dat hij de winnaar van de dag was:

5 juli