Greg Van Avermaet: "Dit is mijn slechtste Tour ooit”

Tour de FranceGreg Van Avermaet (AG2R-Citroën) reed zich nog niet in de kijker in deze Tour de France . Normaal doet de renner altijd mee voor een ereplaats in etappes zoals naar Mûr-de-Bretagne, Landerneau, maar in deze editie was hij enkel mee met een vroege vlucht op dag zes, een rit die was voorbestemd voor de sprinters, en schoof hij ook mee in de etappe naar de Mont Ventoux, maar zonder resultaat.

“Ik rijd mijn slechtste Tour ooit”, zei Van Avermaet op de tweede rustdag. “Het is zeker niet leuk om met zo’n resultaten naar buiten te komen. Ik heb me een beetje kunnen tonen, maar zeker niet op de manier zoals ik het zou willen. In de eerste etappe ben ik gevallen en dus moest ik meteen een streep trekken door de eerste twee etappes, die me normaal moesten liggen. Dan ben ik mijn enthousiasme in de vlucht gegaan met Kluge en daar ben ik niet van gerecupereerd tot de eerste rustdag. En dan was ik mee op de Mont Ventoux, wat ook misschien niet de beste etappe voor mij, maar ik wou iets doen in deze Tour. Daar was ik al blij dat ik mee was met de vlucht. Ik moet vooral de koers ondergaan. Er zijn niet zo veel ritten die me op het lijf geschreven zijn in deze editie. Die van afgelopen vrijdag wel en we hebben het geprobeerd, maar er rijden dan sterke klimmers weg op een lastige helling en dan was die koers voor mij ook voorbij. Het zat me gewoon nog niet mee. Ik kan allesbehalve tevreden zijn op dit moment.”

Volledig scherm © ANP

Van Avermaet maakte een beetje een moedeloze indruk in voorbije interviews over waardes in de koers en wattages, maar intussen zit de oudere Mark Cavendish wel aan vier ritzeges en won ook Bauke Mollema een rit. “Klopt en ik ga mezelf niet afschrijven. Ik blijf geloven in mijn eigen kunnen en ik heb goede resultaten gereden in het voorjaar, maar deze Tour is het gewoon iets minder. Dan zoek je naar verklaringen natuurlijk. Ik brak mijn staartbeentje in de Dauphiné, ik had veel last van mijn tweede coronaspuit, ik viel in de eerste etappe van deze Tour. Dat zijn allemaal dingen die niet echt goed doen aan het lijf. Ik heb me wel zo goed mogelijk voorbereid op de Tour, maar het komt er niet uit. Na de Spelen gaan we daar zeker nog een analyse van maken. Ik ben goed, maar ik heb niet dat topniveau, dat is gewoon jammer. Ik ben een goede coureur, nu gaat het net iets minder, maar dat kan nog keren. Daar moet je je aan vasthouden.”

Volledig scherm © Photo News

Het is afwachten of Van Avermaet nog beter kan worden in deze Tour en kan scoren in de derde week. ‘Normaal ben ik altijd wel goed na een rustdag. En ben ik altijd nog wel goed in een tweede en derde week, en kan ik daar nog ritten winnen. Ik blijf een ééndagscoureur, die liever op één dag alles geeft en dat gevoel heb ik ook in een ronde. Ik pik er dan een dag uit, maar ik weet dat er niet veel kansen meer komen in deze Tour. De rit van dinsdag misschien en dan nog één vlakke rit op vrijdag. Het zal zaak zijn om dan iets te proberen. All de rest lijkt me te zwaar. Die dagen moet ik niet te diep gaan, zeker met het oog op Tokio.”

“Deze Tour is zeker niet te onderschatten. Er zijn heel veel hoogtemeters, er wordt hard gereden na de start om mee te schuiven in de vlucht en kijk ook eens naar het aantal opgevers. Dat ligt hoog, is toch net iets hoger dan andere jaren. Edvald Boassen Hagen eindigde zondag buiten tijd. Er zijn renners naar huis met een serieus palmares, dat zegt toch iets.”

Volledig scherm © Photo News

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: