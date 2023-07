Girmay en Alaphilippe spelen geen rol van betekenis, ook Van der Poel moet té snel lossen: “Niet de benen waar ik op hoopte”

KIJK. Na Mas moet ook Carapaz opgeven na zware valpartij: Ecuadori­aan heeft breuk in knieschijf

Een zware valpartij in de eerste rit van de Ronde van Frankrijk. In de afdaling van de Côte de Vivero smakten schaduwfavorieten Enric Mas (Movistar) en Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) tegen de grond. Het duo bleef liggen, een medisch team bekeek meteen de ernst van de situatie. Mas kon uiteindelijk niet verder. De Spanjaard heeft een gebroken schouderblad. Carapaz sprong wel weer op zijn fiets. Hij reed over de streep op een kwartier van winnaar Adam Yates. Later op de avond kwam het nieuws dat ook Carapaz de Tour moet verlaten. De ex-olympische kampioen liep een breuk in de knieschijf op bij de val.