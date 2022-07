Geraint Thomas staat derde en herleeft: “Dan toch niet oud en versleten”

Tour de FranceWie we daar hebben. Na één week Tour de France hebben de Ineos Grenadiers, vroeger gekend als Sky, vier renners in de top-tien. En staat Geraint Thomas, beter gekend als G, derde. Thomas is de winnaar van de Tour 2018, hij was tweede in 2019 en hij won vorige maand nog de Ronde van Zwitserland.

“Ik hoor nu al enkele jaren dat ik oud en voorbijgestreefd ben. Ik begon dat in mijn hoofd te steken”, zei Geraint Thomas bovenop La Planche des Belles Filles. Als dat zo is, dan niet in deze Tour de France alvast.

Thomas had een recordje. In 2019 reed hij La Planche als snelste naar boven. Hij had daar 20:02 voor nodig. Thomas deed vandaag over dezelfde klim maar 19:56. Dat was niet zo snel als Pogacar en Vingegaard, maar wel zes seconden sneller dan drie jaar geleden. Oud en versleten? Dan toch niet helemaal.

De tijden zijn inmiddels wel veranderd. In 2019 won Egan Bernal de Tour de France. Het was voor Sky/Ineos de zevende eindzege in acht jaar tijd. In 2020 maakte Tadej Pogacar een eind aan die heerschappij. Sindsdien is de Sloveen de man die je moet kloppen om de Tour de France te kunnen winnen.

Volledig scherm © BELGA

Bij Ineos bleef het geloof intact dat dat dit jaar wel eens zou kunnen lukken. Het team heeft vier renners in de top-tien. Thomas is derde (op 1:10), daarna komen Adam Yates (vierde, 1:18), Pidcock zevende, 1:35) en Martinez (tiende, 1:56).

Dat hij blij is waar zijn renners nu staan, zegt de nieuwe manager Rod Ellingworth. En neen, aan een pikorde heeft hij nog niet gedacht. “Thomas is nu derde, maar misschien is dat over enkele dagen anders. Dat moeten we zien. We moeten wachten op onze kans. Pogacar is een talent. Ik had verwacht dat hij op La Planche op zijn gemakje van de rest zou wegrijden. Dat deed hij niet. Misschien kijkt hij vooruit naar wat nog komt. Of had hij toch niet zoveel vertrouwen. Wie zal het zeggen? Hij is in elk geval menselijk. We moeten wachten op een moment waarop hij misschien kraakt. En dan onze kansen grijpen.”

Adam Yates zegt zich niet te willen haasten. “De slotweek zal bepalend zijn.” En Geraint Thomas prijst zich gelukkig met de vorm die hij nu heeft. “Ik ben op mijn tempo naar boven gereden. Ik was verbaasd dat ik zo lang kon blijven volgen. Ik liet Vingegaard wel gaan toen hij aanviel. Ik ging Roglic voorbij, toen passeerde hij mij weer. Ik doe weer mee, dat is wat telt.”

Volledig scherm © Photo News

