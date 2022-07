Gele Vos snelt naar haar tweede ritzege, gevallen Kopecky laat zich wat wegdrummen en wordt derde

Vlak voor het zware slotweekend was het in de Tour de France Femmes nog een laatste keer aan de sprinters. Lorena Wiebes was na haar imponerende sprintzege van gisteren - de tweede al - opnieuw topfavoriet, maar de Nederlandse ging in de finale tegen de grond. Ook Lotte Kopecky was betrokken bij de valpartij, maar onze landgenote kon in tegenstelling tot Wiebes nog vooraan terugkeren.