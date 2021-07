Gehavende Tim Declercq overleeft lastige overgangsetappe: “Eén van zwaarste dagen op de fiets”

Deceuninck-Quick.Step met of zonder Tim Declercq, het is een wezenlijk verschil. Het team hoopte dan ook om de zondagrit naar Andorra in te zetten met Vlaanderens meest geliefde knecht. “Ik heb enorm afgezien”, zegt Declercq terwijl hij het verband aan zijn elleboog wat goed trekt. “Ik kon niet in overdrive gaan en daardoor moest ik in die snelle aanvangsfase al snel laten lopen. Ik raakte achterop in een klein groepje met Bouhanni, maar daar draaide het niet rond en ik vreesde dat dat faliekant zou aflopen. Vanuit de ploegwagen vroeg Fitte of ik toch de oversteek naar de grote bus niet kon maken. Gelukkig zaten daar veel jongens van ons team. Zij hebben het tempo wat gedrukt voor mij. Ik ben super content en hoop de zondagrit ook nog te overleven. De rustdag van maandag is meer dan ooit welkom.”

Declercq bereikte Quillan uiteindelijk nog als 137ste, maar het had zienderogen moeite gekost. “Ik denk dat het één van mijn zwaarste dagen op de fiets was. Ik had niet zozeer last van mijn verwondingen, maar meer van mijn hoofd. (Vrijdag werd gevreesd voor een hersenschudding red.) De dokter had alle testen gedaan en ik vertrouw hem met mijn leven. Als er iets was, had hij me niet laten starten. De dokter heeft voor de zekerheid ook de hele dag achter me gereden. Gelukkig kon ik op de ploegmaats rekenen. Zij hebben voor één keer goed voor mij gezorgd door af en toe wat water over me heen te gieten bijvoorbeeld. Ballerini en Mørkøv hebben zich over me ontfermd. Carcassonne ligt me niet, twee jaar geleden werd ik ziek in die rit. Gelukkig heb ik deze keer wel de meet gehaald.”