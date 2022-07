Geen twee op een rij voor Vos: Ludwig houdt gele trui van nieuwe ritzege in Tour de France Femmes, De Wilde verovert wit

De vrouwen kregen vandaag in de Tour de France Femmes een haast identieke finale voor de wielen geschoven als de mannen tijdens de derde etappe van de Tour in 2019. Toen pakte Julian Alaphilippe in een pittig slot de overwinning na een knappe solo van 16 kilometer. Met opnieuw de Côte de Putigny in de finale was een gelijkaardig scenario vandaag zeker niet uit te sluiten. Lotte Kopecky hoopte dan weer te kunnen meesprinten op de hellende aankomst.