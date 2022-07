Geen ritzege, maar wel geel en groen: Van Aert op de streep geklopt door Jakobsen in chaotische massasprint

Tour de FranceFabio Jakobsen heeft de eerste rit in lijn in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Nederlander was in een chaotische massasprint sneller dan Wout van Aert, die de gele en groene trui overneemt van Yves Lampaert. Quick.Step-Alpha Vinyl neemt met twee op twee niets minder dan een droomstart.

Eén groot, Deens volksfeest. Anders kon je de eerste etappe in lijn van deze 109de Ronde van Frankrijk niet noemen. Duizenden Deense wielerfans waren langs de kant van de weg op de afspraak om het Tourpeloton aan te moedigen. Gele trui Yves Lampaert genoot er na zijn triomf van gisteren met volle teugen van, al zou het later op de dag ook werkendag worden in dienst van sprinter Fabio Jakobsen. Ook voor Wout van Aert, nu al volledig in het (gelegenheids)groen, was deze vlakke etappe een nieuwe belangrijke afspraak.

De rit werd onderweg gekleurd door vier vluchters, al zou die kopgroep sneller dan verwacht gehalveerd worden. Op het eerste klimmetje van de dag gooiden Magnus Cort en Sven Erik Bystrøm medevluchters Pierre Rolland en Cyril Barthe overboord om hen nooit meer te laten terugkeren. Voor thuisrijder Cort werd het een glorieuze dag: de Deen van EF pakte alle bergpuntjes en verzekerde zich zo in eigen land van de allereerste bollentrui in deze Tour.

Volledig scherm Magnus Cort © ANP / EPA

In het peloton nam men vrede met de situatie, maar de nervositeit was door de voorspelde wind nooit ver weg. Vooral in aanloop naar de enige tussensprint van de dag nam de druk naar voren toe. De groene Van Aert hield zich staande en moest in het sprintje enkel Caleb Ewan voor zich dulden. Ook Peter Sagan roerde zich en ‘finishte’ in het wiel van onze landgenoot. Van Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel - zoals verwacht - en Mads Pedersen daar geen spoor.

Lampaert valt op brug, die muis baart

Na de tussensprint kon het vizier naar de diepe finale en dan vooral de indrukwekkende Grote Beltbrug. De in de aanloop opgebouwde nervositeit eiste al snel z’n tol. Gele trui Lampaert kon een valpartij voor zich niet meer ontwijken en ging zelf tegen het asfalt. Gelukkig voor de West-Vlaming kwam het verhoopte windspektakel er niet, waardoor hij snel z’n plek in het peloton weer kon innemen. Nadien keerde de rust terug en reden de renners broederlijk zij aan zij over de brug.

Dat was in schril contrast met de voorbereiding op de massasprint, die bijzonder chaotisch verliep. In de laatste drie kilometer stond plots de helft van het peloton te voet. Ook titelverdediger Tadej Pogacar liep achterstand op, maar de Sloveen zou door de driekilometerregel geen tijd verliezen. Van Aert trok er zich niets van en deed opnieuw een gooi naar de ritzege, maar net als gisteren werd hij te grazen genomen door een renner van Quick.Step - gisteren Lampaert, vandaag Jakobsen. De Nederlander walste machtig over Van Aert en won zijn allereerste etappe in de Tour. Van Aert mag wel het geel en groen aantrekken, al hangt die laatste trui morgen om de schouders van Jakobsen.

Volledig scherm Wout van Aert ziet Fabio Jakobsen op de meet nog voorbijsnellen © Photo News

BEKIJK. Gele Wout van Aert geeft leeuwtje aan zoontje Georges: “Ik dacht dat ik ging winnen, maar deze trui maakt dat goed”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AP

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Lampaert wordt geknuffeld door persmedewerker Phil Lowe. © VTM