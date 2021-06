Gedaan met gissen: Chris Froome wel degelijk naar Tour de France, maar niet als kopman

Tour de France Belgen genekt door Kragh Andersen: “Heeft geen enkele kopbeurt gedaan”

18 september De Belgen waren in groten getale aanwezig in de kopgroep die het uitvocht voor de ritzege, maar grepen naast de oppergaai. Stuyven, Van Avermaet en Naesen werden respectievelijk derde, vierde en vijfde. Geen van hen had een antwoord in huis op de aanval van Søren Kragh Andersen. Naesen meent dat de Deen te kloppen was. “We hebben 40 kilometer voorop gereden en hij heeft nul kopbeurten gedaan.”