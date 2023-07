Fabio Jakobsen trekt stekker uit zijn lijdensweg in de Tour: “Mijn lichaam herstelt niet van mijn crash”

KIJK. Ploeglei­der Christoph Roodhooft moet even naar woorden zoeken na vierde van Philipsen: “Moeten onszelf in de wang knijpen”

Vier ritzeges en de Tour is nog maar net over halfweg. Het doet wat met een mens. Ook met Christoph Roodhooft, ploegleider van Jasper Philipsen bij Alpecin-Deceuninck. “We moeten onszelf in de wang knijpen. Jasper is een moderne Eddy Planckaert.”