Fabio Jakobsen trekt stekker uit zijn lijdensweg in de Tour: “Ik heb een traantje gelaten”

Exit Fabio Jakobsen net voor de start van de twaalfde etappe in de Tour . De Nederlandse sprinter trekt er in overleg met de ploegleiding van Soudal Quick-Step de stekker uit. Jakobsen kwam in de vierde etappe zwaar ten val en leed onder de blessures van zijn crash. “Ik herstel amper”, aldus Jakobsen bij de mirco van VTM. “Dit is de grootste teleurstelling van mijn jaar.”

KIJK. Jakobsen: “Ik heb een traantje gelaten”

Het doek valt voor Fabio Jakobsen. Soudal Quick-Step meldt dat de Nederlandse sprinter niet meer van start gaat in de twaalfde rit van de Tour. Jakobsen kwam zwaar ten val in de vierde rit met aankomst op het autocircuit van Nogaro. Ingepakt zette hij zijn (lijdens)weg verder. Een beetje tegen beter weten in.

Tot nu, want de 26-jarige sprinter houdt de eer aan zichzelf. “In samenspraak met de ploegleiding is beslist om mijn Ronde van Frankrijk hier te stoppen. Momenteel lijkt het voor mij onmogelijk om Parijs te halen. Ik herstel amper en mijn lichaam geneest ook niet van de crash", laat hij weten.

“Ik had een bijzonder slechte nacht. Toen ik vanochtend aan de ontbijttafel ging zitten en Tom Steels kwam bij me, waren er weinig woorden nodig om te besluiten dat het hier ophoudt. Als je niet goed genoeg bent, dan hoor je hier niet thuis. Dan is de Tour keihard.”

“Gisteren was een relatief makkelijke rit en toch heb ik veel afgezien. Een 15de plaats is dan niet waar ik thuishoor. Liefst rijd ik door tot Parijs, maar fysiek gaat het gewoon niet. Het wordt met de dag slechter, dan is het onverstandig voor mijn toekomst en gezondheid om door te gaan.”

Met een reeks zware bergritten in het verschiet is het de enige juiste keuze voor Jakobsen. Eergisteren kende de Nederlander een bijzonder zware dag waarin hij een hele wedstrijd lang tegen de tijdslimiet moest vechten. Samen met ploegmaats Devenyns en Morkov en het Lotto Dstny-trio Ewan-Frison-Vermeersch lukte het net.

“Het is niet de bedoeling dat hij telkens als eerste lost om daarna een hele dag alleen te rijden”, vertelde ploegleider Tom Steels gisteren. “Het is niet dat Fabio niet wil of het karakter niet heeft, maar het lichaam wil voorlopig niet mee.”

“Ik ben triest dat ik de Tour moet verlaten, want ik had hier grote doelen gesteld”, aldus Jakobsen. “Het is nu tijd om helemaal te herstellen en mijn hoofd leeg te maken. Hopelijk raak ik later dit seizoen nog een keer in topvorm.”

“Er zijn ergere dingen in de wereld, maar ik heb vanochtend toch een traantje gelaten. Je werkt hier maanden naartoe omdat je hier goed wil zijn en dan zie je wat een valpartij met je vorm kan doen. Het systeem is in de war en presteren gaat niet meer. Mijn vrouw Delore komt me straks ophalen en dan ga ik naar huis.”

KIJK. Jakobsen lik zijn wonden na zware val in Nogaro

