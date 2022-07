Extreme hitte voorspeld in Tour, Pieter Serry getuigt na bijna-doodervaring: “Ik heb het geluk gehad dat ze meteen karton onder mijn lichaam schoven”

Tour de France Onze chef wielrennen ziet hoe Pogacar mogelijk een probleem heeft: “Hoe gaat hij de aanvallen beantwoor­den met 5 ploegmaats in mindere doen?”

Tadej Pogacar behield vandaag in de Tour de France nipt zijn leiderstrui. Maar dat was niet de beste zaak voor de Sloveen, stelt onze chef wielrennen. “Hoe gaan zijn ploegmaats, die in mindere doen zijn, de komende dagen de wedstrijd controleren en Pogacar in het geel houden?”

7:06