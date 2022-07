“Extreem zot, dit!”: ‘maatje’ Tim Declercq hield het thuis in de zetel niet droog

“Ik had me voorgenomen om, zeker de eerste dagen, niet veel naar de koers te kijken. Omdat het echt pijn doet dat ik er niet bij ben. Maar plots kreeg ik een berichtje. Dat Yves ‘goed onderweg’ was. (lacht) Halverwege ben ik gestopt met scheren.” Mooi op tijd om zijn ‘maatje’ de tijdrit van zijn leven te zien rijden. En hem zowaar vijf seconden sneller te zien afklokken dan Wout van Aert. “Wat een extreem zotte prestatie, dit!” Lampaert droeg de zege en zijn gele trui spontaan op aan ‘El Tractor’. “Een heel schoon moment”, aldus Declercq, duidelijk geëmotioneerd. “Ik moet zeggen: het overkomt me zelden tot nooit, maar toen ik hem daar zag zitten in het geel heb ik het niet droog kunnen houden. Ik heb de hele Tourvoorbereiding met Yves samen gedaan. Hij twijfelde. ‘Ik ben niet goed’, klonk het constant in de Sierra Nevada. Maar kijk: die hoogtestage heeft hem duidelijk deugd gedaan. Het parcours in Kopenhagen lag hem ook wel. Draaien, keren, optrekken. Maar dan nog… Bekijk die toptien eens! En hij wint niet met één seconde, maar ‘redelijk los’, hé.”