EXCLUSIEF. Wout van Aert geeft inkijk in zijn gevoelens en z'n lastigste Tour tot dusver: “Moeilijk om mijn hoofd erbij te houden”

ANALYSE NA AANKOMST. Michel Wuyts ziet dat Pogacar nood heeft aan een rustdag: “Er zit minder snee op zijn aanvallen”

Tadej Pogacar probeerde enkele seconden terug te pakken op geletruidrager Jonas Vingegaard, maar de Sloveen slaagde niet in zijn opzet. Onze analist Michel Wuyts ziet dat de Deen mentaal in het voordeel is. “Vingegaard moet niet bang zijn van de explosiviteit van Pogacar.”