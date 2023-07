EXCLUSIEF. Peter Sagan is meer dan ooit klaar om te stoppen: “Ik heb het breekpunt drie jaar geleden bereikt”

KLASSEMENT EN UITSLAGEN TOUR. Vingegaard loopt één seconde uit, eerste Belg in daguitslag op plek 17

Wat was dat weer in de Tour de France. Met een heerlijk man-tegen-mangevecht tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Het verdict na etappe 14? Vingegaard pakte een extra seconde in het algemene klassement. Benieuwd naar de volledige daguitslag en wie waar staat in het klassement? Ontdek het in dit handig overzicht.