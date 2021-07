Ex-winnaar Nibali stapt uit de Tour om zich voor te bereiden op Olympische Spelen

Nibali was zondag opnieuw in het offensief in etappe 15 en finishte als elfde, op 1:22 van winnaar Sepp Kuss. De Italiaan staat momenteel 33ste in het algemeen klassement, 1:07:05 achter geletruidrager Tadej Pogacar.

“Het was vandaag een heel zware dag, niet alleen in de finale,” zei Vincenzo Nibali. “We konden niet opschieten in de kopgroep op de slotklim, het was een persoonlijke confrontatie tussen de besten. Ik denk dat het een goede dag was, zeker een goede test alvorens ik naar Tokio trek.”

De 36-jarige Nibali zal zich nu voorbereiden op de Spelen van Tokio, waar op 24 juli de wegrit zal plaatsvinden.

“Mijn Tour is anders geweest in vergelijking met de laatste jaren, maar vergelijkbaar met de Tour van 2016 voor de Spelen van Rio”, vertelde de “Haai van Messina”, die uitviel in de olympische wegwedstrijd van 2016, gewonnen door Greg Van Avermaet. “De Tour is een opsteker voor iedereen, je kunt er de wereldtop tegenkomen. Ik denk dat het de beste manier was om mijn topvorm te bereiken voor Tokio. Mijn gevoel is goed, maar in een race zoals op de Spelen is het de hele ploeg die er bovenop moet zitten. Ik ben er zeker van dat mijn ploegmaat Giulio Ciccone een sleutelrol zal spelen in onze ploeg,” aldus de Tourwinnaar van 2014.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.