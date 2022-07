“Er is vrijwel niets gebeurd”: Michel Wuyts teleurgesteld in Tourstart, maar de komende dagen verwacht hij spektakel

Wuyts brengt verder ook hulde aan de Deense fans, maar is ontgoocheld in het peloton. “Ze hebben te weinig getoond. Ik had veel meer verwacht”, zegt hij. Wie hem níet teleurgesteld heeft, is Wout van Aert. “Hij kan de komende week élke rit winnen", voorspelt Wuyts, die ook niet uitsluit dat onze landgenoot zijn gele trui behoudt tot in La Planche des Belles Filles, komende vrijdag.