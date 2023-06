“Er gaan in Slovenië boze verhalen over mij rond”: waarom Tadej Pogacar in eigen land niet door iedereen geliefd is

Een klasbak pur sang, maar in eigen land wordt Tadej Pogacar (24) niet door iedereen gewaardeerd. Dat blijkt uit een interview met hem en zijn mama in ‘RIDE Magazine’. De reden? Dat hij in die ongelofelijke Tour de France van 2020 alsnog de eindzege afsnoepte van landgenoot Primoz Roglic - erg geliefd in Slovenië. “Er doen over mij nog steeds boze verhalen de ronde.”

Drie jaar geleden zette Tadej Pogacar de (wieler)wereld op zijn kop. Amper 21 was hij, maar in de allesbeslissende klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles degradeerde hij iedereen. Inclusief landgenoot en gele trui Primoz Roglic. En zo won niet Roglic, maar wel Pogacar na een straffe ontknoping de Tour de France.

Een groot feest daar in Slovenië, zou u denken. Maar in een interview met ‘RIDE Magazine’, het wielermagazine van ‘Wielerflits’, vertellen Tadej en mama Marjeta dat het toch iets anders liep. Want dat ‘Pogi’ nog de trui afsnoepte van Roglic, immens populair in eigen land, viel niet bij iedereen in goede aard.

Volledig scherm Roglic en Pogacar. © AFP

“Eerlijk: we hadden gemengde gevoelens”, zegt Marjeta. “Primoz heeft in Slovenië veel aanzien. En plots wordt hij in de belangrijkste koers geklopt door een nieuwkomer. Dat is bij veel mensen slecht aangekomen. Velen waren kwaad op Tadej.” Eerder zei Marjeta tegenover het magazine ‘Bahamontes’: “Tadej vertelde me: ‘mama, ze houden niet van mij’. Hij wees daarbij naar de Slovenen. Dat deed me veel pijn. Tadej kreeg na die Tour van 2020 veel negatieve reacties via persoonlijke berichtjes. We spreken hier gelukkig over een minderheid, maar het raakt hem nog steeds. Er hangt in zijn eigen land een soort schaduw over Tadej. Hij had Roglic zogezegd verraden. Alsof hij in een winkel was voorgekropen aan de kassa. Maar dat is toch net de bedoeling in het wielrennen?”

Volledig scherm Roglic, Pogacar en Porte op het Tourpodium in 2020. © BELGA

In ‘RIDE Magazine’ komt ook Pogacar zelf aan het woord. “Er doen in Slovenië nog steeds enkele boze verhalen over mij de ronde. Ik heb het gevoel dat ik me altijd maar weer moet bewijzen voor sommigen in mijn thuisland. Door al die negatieve geluiden heb ik die eindzege ook niet te hevig gevierd. Het was als Tourwinnaar niet de thuiskomst die ik me had ingebeeld...” Maar Pogacar beseft gelukkig wel dat hij in die Tour van 2020 iets bijzonder straf deed. “Het is zeker een beklijvend moment in de wielergeschiedenis. Dat was het toen al en nu nog spreken de mensen er over. Ik ben toch blij dat ik een hoofdrol heb kunnen spelen in die ontknoping.”

