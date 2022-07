Enkele schaduwfavorieten verloren al kostbare seconden en de Belgen maken indruk: dit was het Deense drieluik

Rit 1: Kopenhagen - Kopenhagen

Rit 2: Roskilde - Nyborg

Fabio Jakobsen was de beste van het pak en won de eerste massasprint in de Ronde van Frankrijk. Wout van Aert werd andermaal tweede, maar nam dankzij de bonificatieseconden wel het geel over van Yves Lampaert. Caleb Ewan was de grootste verliezer van de dag. De Australiër van Lotto-Soudal had pech en kon daardoor niet sprinten. Ook Dylan Groenewegen en Alexander Kristoff konden zich niet etaleren en eindigden op een verre ereplaats.