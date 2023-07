“En straks ga ik een dürüm eten”: Jonas Vingegaard voor tweede jaar op rij de beste in de Tour

Het eerste wat Jonas Vingegaard (26) gaat doen als hij weer thuis is? “Ik ga een dürüm eten”, zei de winnaar van de Tour de France . Honderdvijftig dagen van uithuizigheid en coureurseten kunnen nu wel volstaan voor even. Hij keert terug naar Denemarken om daar zijn rustige leventje verder te zetten. En na te denken hoe hij volgend jaar voor de derde keer de Tour kan winnen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Jonas Vingegaard: “Deze is nog specialer dan de eerste”

Nog één keer testte Tadej Pogacar Jonas Vingegaard. Nog één keer versnelde Pogacar op de Col du Platzerwasel, de laatste berg in de Tour de France 2023. Als vanouds kleefde Vingegaard weer aan het wiel van Pogacar. De Sloveen kan zich de komende dagen en weken afvragen of dat nu aan hemzelf ligt of aan Jonas Vingegaard. Twee jaar geleden had zo’n versnelling altijd volstaan om Vingegaard te kraken. Maar nu niet meer.

Jonas Vingegaard bleef tot het laatst de beste coureur in deze Tour de France. Zelfs al won Tadej Pogacar de laatste bergrit in de Vogezen. Toch was Vingegaard in alle onderdelen de beste: hij was de beste klimmer, hij was met voorsprong de beste tijdrijder en zeker kon hij rekenen op de beste ploeg. Met het beste plan. En de beste ploegmaats om dat plan uit te voeren.

Jonas Vingegaard ging zaterdagavond zitten voor een grote persconferentie. Zonder ongelukken staat hij zondagavond op het podium in Parijs, met de Champs-Elysées als indrukwekkend decor.

“Ik ben erg gelukkig dat ik mijn tweede Tour de France win”, zei Vingegaard. “Het was mijn grote doel voor dit jaar. Het is verbazend dat het is gelukt.”

Zijn dank ging uit naar zijn team. “We hadden elke dag een plan. We hebben dat plan elke dag uitgevoerd. Misschien dat niet iedereen elke dag ons plan begreep. Maar wij wisten wel wat we deden. En het loonde.”

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Nadat hij vorig jaar de Tour won was het vertrouwen groot, zei Vingegaard. “We kenden mijn sterktes en we wisten hoe we het beste uit mezelf konden halen. Ik weet niet wat andere teams doen. Maar ik weet wel wat wij doen en dat we alles super goed doen. Beter worden, daar zijn we voortdurend mee bezig.”

Jonas Vingegaard reed zijn eerste Ronde van Frankrijk in 2021. Hij eindigde tweede op 5:20 van Tadej Pogacar, die dat jaar zijn tweede Ronde van Frankrijk won.

Twee jaar later zijn de rollen omgedraaid. Vingegaard heeft zijn tweede gewonnen, of zo goed als. Tadej Pogacar is tweede, met een achterstand van 7:29.

Er is in die twee jaar veel veranderd, zei Vingegaard. “In 2021 begon ik een beetje resultaat te rijden. Ik leerde hoe ik met druk moest omgaan, die ik vooral mezelf oplegde. Toen dat lukte begon ik te winnen en kwam het vertrouwen.”

Volledig scherm © AP

Vingegaard omhelsde het leven als een wielerkluizenaar die honderdvijftig dagen per jaar weg is van vrouw en kind die hij, als je elke dag weer de omhelzingen achter het podium ziet, maar moeilijk kan missen. Hij zweerde zijn ‘guilty pleasures’ af. Want eten was blijkbaar zijn grootste probleem, toen Merijn Zeeman en Mathieu Heijboer hem uit een vismijn in Denemarken haalden om van de schuchtere Jonas Vingegaard een toekomstige Tourwinnaar te maken. Dat staat in ‘Het Plan’, het boek van de Nederlandse auteur Nando Boers die drie jaar embedded met Team Jumbo-Visma optrok.

“We moeten opofferingen maken”, zei Vingegaard daarover. “Maar ik weet ook, als ik de trainingen doe die ik moet doen, en het voedsel eet dat ik moet eten, dat ik op een topniveau zal koersen in een wedstrijd als de Tour de France.”

Toch zal hij een dürüm eten als hij weer thuis in Denemarken is. Dat was het eerste wat hem door het hoofd schoot, als antwoord op de vraag hoe het leven er straks weer gaat uitzien. Want hij zal nu ongetwijfeld een erg welstellend man zijn geworden, toch is het leven niet veranderd, zegt Vingegaard. “Ik heb het vorig jaar erg relaxed gedaan. Ik heb daar echt geen enkel probleem mee gehad. Mijn leven veranderde niet nadat ik de eerste keer de Tour won. Dat gaat het nu ook niet doen.”

En dan moet hij toch nadenken over de toekomst. Gaat hij in 2024 voor een derde eindzege in de Tour? Of heeft hij andere doelen? Vingegaard: “Dat is nu te vroeg om te zeggen. De Tour is de grootste koers in de wereld. Ik heb iets met deze race. Ik heb ook wel andere doelen. Maar waarschijnlijk probeer ik volgend jaar weer de Tour te winnen.”

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.