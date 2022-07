Emotionele Yves Lampaert kan het amper geloven: “Ik ben gewoon een boerenzoon uit België”

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, stamelde Yves Lampaert bij Stijn Vlaeminck na zijn knaltijd. “Op de rechte stukken vloog ik. Een raket! Ik dacht dat ik het in de bochten liet liggen tegenover Wout en zo, maar aan de meet had ik plots vijf seconden voorsprong. Ik vind dat veel, voor mijn doen is dit een topprestatie. Het geel? Daar had ik nooit van mijn leven aan gedacht.”

Nadien hield Lampaert het niet droog in het flashinterview. “Mijn hoofd explodeert. Ik heb de beste renners ter wereld verslagen. Ik ben gewoon een boerenzoon uit België. Dit had ik nooit verwacht”, klonk het. “Ik kan dit niet geloven. Ik wist dat ik goed was, maar dat ik dit zou doen... Pff. Hier had ik nooit van durven dromen, maar nu heb ik het gedaan”, zei hij met tranen in zijn ogen, nadat hij lang in de hotseat had gezeten.

“Om jongens als Van Aert, Van der Poel en Ganna te kloppen, dat is echt onwerkelijk. Ik denk dat de omstandigheden voor mij net zo lastig waren als de renners die voor mij moesten. In de bochten was het steeds spannend. Ik denk dat ik pas maandag, als ik mijn vriendin en zoon weer zie, zal beseffen wat ik heb gepresteerd.” Toch dacht Lampaert niet alleen aan zichzelf na de overwinning: “Mijn gedachten zijn ook bij Tim Declercq, mijn beste vriend die na een paar uur in Kopenhagen alweer naar huis moest door een positieve coronatest.”

BEKIJK OOK. Lampaert: “Nu mag het beginnen hagelen”

Ben jij een wielerliefhebber? Speel dan mee met de Gouden Tour en maak kans op 5.000 euro!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News