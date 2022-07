Emoties laaien hoog op bij Philipsen en vriendin: “Nu met vertrouwen naar resterende sprints”

Tour de FranceEinde van een tijdperk. De reeks tweede en derde plaatsen - acht stuks in totaal - van Jasper Philipsen is geschiedenis. De 24-jarige jongeman uit Ham reed in Carcassonne tovert zijn Tour de France en die van zijn ploeg Alpecin - Deceuninck om tot een groot succes. ‘De Vlam van Ham’ was dan ook dolgelukkig en ook zijn vriendin, Melanie Peetermans, was door het dolle heen.

De brievenbus van Jasper Philipsen is berucht. Toen hij in 2019 met veel lef debuteerde bij de profs, grapte hij wel eens dat zijn brievenbus vol zat met klachtenbrieven van concurrenten na manoeuvres op het randje in de massasprints. Jeugdige onbezonnenheid.

Net voor de laatste rechte lijn in Carcassonne deed Philipsen ook een move, waarmee hij binnenkant bocht Wout van Aert in de spreekwoordelijke zak zette. Ditmaal geen voer voor de brievenbus. Het was een move die kunde, bravoure en terreinkennis verraadde. “Vorig jaar had ik hier een sprint verloren tegen Cavendish. Ik wist dat de laatste kilometer enkele cruciale bochten telde. Daar haalde ik mijn voordeel uit”, zegt Philipsen, die vervolgens Mads Pedersen remonteerde en Van Aert afhield. “Ik ben blij dat Cav er ditmaal niet bij was”, grapt de renner van Alpecin-Deceuninck.

Zelfs als de Brit wel deze Tour had gereden, was het onwaarschijnlijk geweest dat hij gesprint had voor de zege. Diens ploegmaat Fabio Jakobsen moest er op de heuvels onderweg af. Idem Caleb Ewan. Dylan Groenewegen en Alexander Kristoff hingen er wel nog aan, maar waren al voor de sprint gaar gekookt.

Philipsen kan vlot een berg over, maar de voorbije weken was altijd wel iemand anders sneller, slimmer of in het geval van Van Aert in Calais: een pak sterker. Philipsen won toen de sprint van het peloton voor de tweede plaats en juichte, niet wetend dat Van Aert al binnen was. “Die finishfoto was misschien mooier, maar deze zege ga ik veel langer heugen”, zegt Philipsen die na afloop emotioneel werd en moeite kende om (dixit): “Niet te janken op den tv.”

Logisch. Met vier tweede en vier derde plaatsen greep Philipsen al acht keer net naast een ritzege in de Tour. “Ik weet wat het betekent om te verliezen in de Tour. De ploeg en ik hebben lang op deze zege moeten wachten. De voorbije ritten hebben we veel gewerkt en veerkracht getoond. Het was niet voor niks.”

Is de ban nu gebroken? “We krijgen nog maximaal twee sprints. Ik ga ze alleszins met een pak meer vertrouwen tegemoet.”

Melanie Peetermans: “In één klap maakt hij van deze Tour nu een feest voor hem en de ploeg”

Vriendin Melanie Peetermans volgde de eerste Tour-ritzege van haar Jasper Philipsen thuis in het gezelschap van enkele vriendinnen. “Het was ook in Ham zeer warm. We probeerden eerst wat af te koelen met een plonsje in het zwembad, maar het laatste half van de koers uur stonden we allemaal te roepen voor de tv. In de laatste honderd meter lagen we quasi zelfs in de tv. Ik ben nog steeds in shock.”

De 21-jarige Peetermans is momenteel niet in Frankrijk, maar was er wel bij vanaf de start in Denemarken tot en met de eerste rustdag in Morzine. “Normaal zou ik Jasper pas terug zien na de slotrit in Parijs, maar toen ik hem zaterdagavond belde, zei Jasper dat hij zich goed voelde en vol zelfvertrouwen was voor de rit naar Carcassonne. We hebben dan afgesproken dat als hij zou winnen, ik maandag op de tweede rustdag naar Carcassonne zou komen. Wel, ik heb het zitten. (lacht) Meteen na zijn zege, ben ik beginnen kijken naar beschikbare vluchten. Maandag om zes uur ‘s ochtends is er nog een mogelijkheid. Het is erg vroeg, dus ik mag het zondagavond zeker niet te bont maken, maar ik heb er veel voor over om hem nu eens te kunnen vastpakken. Hopelijk heeft hij de bloemen van het podium nog bijgehouden”, zegt Melanie, die na de rit een emotionele Philipsen aan de lijn kreeg. “Het is een enorme opluchting voor Jasper. Hij was al vier keer tweede en vier keer derde, maar won nog nooit. Hij voelde ook de druk van zijn ploeg, die nog niet hadden gewonnen deze Tour. In één klap maakt hij van deze Tour nu een feest voor hem en de ploeg.”

Volledig scherm Melanie Peetermans © Photonews

Pogacar: “Ik ben blij dat ik heelhuids de finish heb bereikt”

Tadej Pogacar zag vandaag zijn rivalen van Jumbo-Visma een absolute baaldag kennen. ”Het was een zeer warme dag, soms wat saai ook”, aldus de Sloveen. “Een kortere rit had beter geweest vandaag. Op het einde was het best hectisch. Er waren een paar valpartijen, gelukkig konden de ploeg en ik ontkomen. Er werd ook best snel gekoerst op de laatste klim, ik ben blij dat ik heelhuids de finish heb bereikt. Het klopt dat Jumbo-Visma vandaag twee renners verloren heeft, maar daar ben ik zeker niet blij om. Je wil niet dat tegenstanders naar huis moeten op deze manier. Ik heb het zelf ook meegemaakt met Bennett en Laengen in de eerste week. Het is niet leuk.”

Volledig scherm Philipsen en Pogacar. © AP

