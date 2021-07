Eindelijk kans voor de vluchters? Oliver Naesen werkt aan nationale alliantie: “Met tien Belgen hebben we kans”

Tour de France Roodhooft ziet geen probleem nadat Alpe­cin-Fe­nix nieuwe ritzege mist: “Ze zeggen dat we dom bezig zijn, ik vind van niet”

1 juli Eerst het goede nieuws. De Tour de France is uitstekend begonnen voor Alpecin-Fenix. Ritzege voor Tim Merlier, ritzege voor Mathieu van der Poel die morgen al voor de zesde dag in de gele trui start. Dat kan al niet meer stuk. En toch: alles kan beter. Misschien had er nog ritwinst in gezeten in Fougères en in Châteauroux. Jasper Philipsen werd er derde en tweede. Had dat anders gekund?