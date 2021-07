Einde verhaal voor Roglic in Tour: “Hij ziet te veel af van blessures”

In een boodschap op het Twitteraccount van Jumbo-Visma zei Roglic dat de beslissing te stoppen in samenspraak met de ‘hele ploeg’ is genomen. “Het had absoluut geen zin om door te rijden in de Tour. Ik moet nu eerst herstellen. Ik heb de voorbije week echt van dag tot dag geleefd. Steeds dacht ik wel dat het weer goed zou komen, maar na de tikken van vrijdag en gisteren was het eigenlijk over. Echt verschrikkelijk, maar doorgaan had geen zin meer. Ik moet me nu focussen op nieuwe doelen.”