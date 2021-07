Een verschil van hier tot in Tokio: Van der Poel en Van Aert draaien elk op hun manier laatste rechte lijn in richting Spelen

TOUR DE FRANCE Jarenlang koel en afstande­lijk, maar nu toch verliefd: hoe de Tour het hart van Mathieu van der Poel op hol bracht

3 juli Lang hield Mathieu van der Poel vol dat de Tour de France hem koud liet. Maar bij zijn debuut moet hij al na een week zijn mening herzien. Zoals hij deze ronde in vuur en vlam zet, zo is de liefde andersom ook overgeslagen op ‘MVDP’. “Hij wordt bijna zo populair als Julian Alaphilippe in Frankrijk. De mensen genieten van hem.”