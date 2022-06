Eén van de kortste persconferenties ooit: Bahrain Victorious weigert vragen over inval

Logisch dat de pers deze namiddag vragen afvuurde over de inval. Maar de renners, met onder meer Dylan Teuns, krijgen een spreekverbod. Vragen in de geplande persconferentie mochten enkel over de koers gaan. Daar wees Performance Directeur Vladimir Miholjevic bij de start van het persmoment op. “We zouden graag met jullie informatie over de inval willen delen. Maar we hebben niets meer te zeggen dan al in het statement stond. Zelf zouden we ook graag met details kennen van de onderzoekers. Zo kunnen we deze inval begrijpen. Maar we hebben ze niet, dus willen we ons focussen op de Tour om onze doelen de komende weken te kunnen bereiken.”