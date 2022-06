Een grote afwezige: wereldkampioen Julian Alaphilippe ontbreekt in Tour-selectie van Quick.Step-Alpha Vinyl

Tour de FranceGeen Tour de France voor Julian Alaphilippe. De wereldkampioen, die twee maanden geleden zwaar viel in Luik-Bastenaken-Luik en pas gisteren op het Franse kampioenschap zijn terugkeer vierde, ontbreekt in de selectie van Quick.Step-Alpha Vinyl. “Het is bijzonder triest dat ik mijn prachtige regenboogtrui niet in eigen land kan dragen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“De beslissing om Julian thuis te laten, was een hele moeilijke”, zegt ploegleider Tom Steels. “Hij is een van de meest sprekende renners van het team en we schreven al vele mooie momenten in de Tour. Julian heeft hard gewerkt om opnieuw in vorm te geraken, maar het is voor een renner als hem belangrijk om in topvorm te zijn en te kunnen concurreren met de beste renners van het peloton. Daarom geven we hem meer tijd om te herstellen en zijn conditie op te bouwen. Zo kan hij aan 100 procent aan het tweede deel van het seizoen beginnen.”

Quote Ik begrijp de keuze volkomen, want ik wil niet aan de start staan als ik niet op mijn best ben. Julian Alaphilippe

Ook Alaphilippe zelf spreekt over zijn afwezigheid. “Ik ben teleurgesteld. Ik heb een grote affectie met de race. Het is bijzonder triest dat ik mijn prachtige regenboogtrui niet in eigen land kan dragen. Ik weet dat dit een moeilijke beslissing was voor het team. Ik begrijp de keuze ook volkomen, want ik wil niet aan de start staan als ik niet op mijn best ben. Ik focus mij nu om de beste vorm te pakken te krijgen voor de rest van het seizoen.”

Alaphilippe viel op 24 april zwaar in Luik-Bastenaken-Luik en liep een gebroken schouderblad, breuken aan de ribben en een klaplong op. Na een revalidatie keerde hij gisteren terug in koers. Op het Franse kampioenschap in Chôlet werd Alaphilippe dertiende. “Ik kan niet zeggen dat ik veel plezier op de fiets heb gehad”, vertelde hij achteraf. “Ik heb afgezien, maar het gevoel was beter dan gedacht. Dus ik ben blij.”

Jakobsen voor sprintzeges

De achtkoppige Tour-selectie van Quick.Step-Alpha Vinyl bestaat uit Fabio Jakobsen, Yves Lampaert, Tim Declercq, Andrea Bagioli, Mikkel Honoré, Kasper Asgreen, Michael Morkov en Mattia Cattaneo. Ook Mark Cavendish, kersvers Brits kampioen, en Florian Sénéchal, de Franse kampioen, ontbreken.