“Een afwezigheid die vragen oproept”: niet-selectie van “trieste” Alaphilippe beroert Franse kranten, ook Tourbaas geeft z’n mening

Bij het Franse medium RMC was Tourbaas Christian Prudhomme te gast. “Als jullie me vragen of ik een Tour met of zonder Alaphilippe verkies, dan kan ik duidelijk zijn: ik ben de verbluffende Alaphilippe uit de Tour van 2019 die veertien dagen de gele trui droeg niet vergeten", aldus Prudhomme. “Ook de voorbije twee jaar won hij etappes en droeg hij het geel. Uiteraard heb ik hem er liever bij.”

Tegelijk geeft Prudhomme toe dat hij niet over alle informatie beschikt over de huidige vorm van Alaphilippe. “Het belangrijkste is natuurlijk zijn gezondheid, daar is geen twijfel over. Alaphilippe kent zijn lichaam het best en misschien is dit wel nodig om later in het seizoen te kunnen uitblinken. Zijn niet-selectie is een teleurstelling, vooral voor Julian zelf. Een groot kampioen moet teleurgesteld zijn als hij de Tour niet rijdt. Maar als hij straks voor de derde keer wereldkampioen wordt, dan zal iedereen zeggen dat het de juiste beslissing was. En ook in de Tour van 2023 zullen er voor de punchers genoeg kansen liggen.”