Eddy Merckx ziet Pogacar, net zoals hij, ook vijf keer de Tour winnen: “Zoals hij nu rijdt, dat is ongelofelijk”

De negentiende etappe in deze Tour ging van start aan de velodroom die de naam van Eddy Merckx draagt. Omdat Merckx in de Tour van 1969 in Mourenx een van zijn mooiste van 34 etappezeges in de Tour behaalde. Of een van zijn mooiste overwinningen ooit. Merckx reed 140 kilometer in de aanval, in de gele trui, over de Tourmalet, en finishte met een voorsprong van acht minuten. “Het is lang geleden, maar het staat in mijn geheugen gegrift”, zei Merckx.