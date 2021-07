Eddy Merckx volgde Wouts knaltijdrit op de voet: “Hij is een groot kanshebber op dubbel goud in Tokio”

Gisteren nam Eddy Merckx tijd voor een praatje met Mark Cavendish - “Hij verdient het om mijn record te breken, ik wens het hem toe” - vandaag zag hij een fenomenale Wout van Aert in de tijdrit . “Absoluut fantastisch. Ik volgde de rit samen met Christian Prudhomme (Tourbaas, red.) en de manier waarop was ongelofelijk”, zegt Merckx bij VTM Nieuws. “Ik sprak Wout zopas na de finish. Hij zei me dat het lastig was en hij heeft afgezien. (lacht) ‘Is dat normaal?’, vroeg hij. ‘Jaja, dat is logisch’, antwoordde ik.”

Olympisch goud

Van Aert won op de Mont Ventoux, sprintte mee, was een uitstekende knecht voor Jonas Vingegaard én pakte grandioos uit vandaag. Een indrukwekkende Tour. “Hij is een groot kampioen, hé. Dan kan je alles. Wout is compleet. Je moet hem niets meer leren en hij is goed omringd. Ik ga enorm genieten van deze zege. Dat is een zekerheid. Hij is zowel voor de wegrit als voor de tijdrit nu een grote kanshebber op olympisch goud.”