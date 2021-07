Dylan Teuns: “Zat Pogacar maar op 15 seconden? Een geluk dat ik dát niet wist”

Tour de FranceHij wint niet veel, maar als hij wint, is het er boenk op. “Dit is de tweede keer dat ik start in de Tour de France en de tweede keer dat ik een rit win.” Dylan Teuns (29), man van grote momenten.

Vond u ook dat Dylan Teuns ijzig kalm bleef in de finale? Daar is een goeie verklaring voor. Teuns heeft nooit geweten dat Pogacar zo dicht achter hem zat. “Ik kreeg de tijdverschillen door vanuit de auto. Op een kilometer van de top hoorde ik dat ik een minuut en vijftien seconden had op Pogacar. Ik wist dat als ik een minuut had op de top dat dat genoeg was. Dan kon ik dalen zonder grote risico’s te nemen.”

Alleen had Teuns helemaal geen minuut, hij had maar vijftien seconden. De renner viel op de persconferentie uit de lucht toen hij het hoorde. “Echt? Een geluk dat ik dat niet wist. Anders was ik zeker niet zo rustig gebleven. Er was heel veel lawaai van de supporters op de top. Wellicht heb ik daardoor niet alles gehoord wat ze in mijn oortje zeiden.”

Maakt uiteindelijk niet uit. Teuns reed gisteren de perfecte etappe. Hij was sterk én slim. De puncher-klimmer deelde zijn inspanningen bijzonder goed in. Hij had het moeilijk op de voorlaatste klim, moest zijn medevluchters zelfs laten rijden, maar hij panikeerde niet en maakte niet de fout door te gaan forceren. “Ik beleef mijn eigen tempo rijden en kwam er opnieuw door”, vertelde hij. “Op die laatste klim voelde ik me weer beter. Ik zag ze voor me rijden en ben er dan vol voor gegaan.” Het werd zijn tweede ritzege in zijn tweede Tour. Teuns is de man van de grote nummers.

Overwinning voor zijn grootvader

Toen hij twee jaar geleden won op La Planche des Belles Filles keerde hij een paar maanden later terug om er zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Vandaag zat er opnieuw een emotioneel verhaal aan de etappe. Helaas niet iets vrolijks. “Dit is een overwinning voor mijn grootvader”, zei hij. “Een week voor de start van de Tour is hij begraven. Dat was hard, een paar dagen later moest ik vertrekken naar de Tour. Dit is een overwinning voor hem. Daarom wees ik naar boven.”

“Na je ouders zijn je grootouders de belangrijkste mensen in je familie. Ik ging vaak bij ze op bezoek. Twee jaar geleden waren ze heel trots op me. Ik denk dat mijn grootvader vandaag opnieuw trots zou zijn geweest. Ik ben het zeker. Ik hoop dat dit mijn grootmoeder een beetje troost, dat ze zich niet te veel alleen voelt.”

Volledig scherm © Photo News

Mooie woorden. Teuns kon zijn tranen maar net binnen houden. Er zat veel emotie op: winnen was niet alleen een eerbetoon, het was ook een opluchting. Sinds hij twee jaar geleden zijn eerste Tourrit won, kende de Limburger niet veel succes meer. Hij reed eind 2019 nog een goeie Vuelta (12de in de eindstand) en kwam een paar keer dicht bij een ritzege, maar het was telkens net niet. 2020 was een moeilijk jaar: hij won een tijdrit in de Ruta del Sol, maar dat was het. 2021 viel helemaal tegen. “Ik had grote doelen in het voorjaar, maar het lukte me niet. Ik reed vaak wel goeie wedstrijden, maar ik kwam nooit in de buurt van winnen. Dat zorgde voor veel teleurstelling, maar ik ben blijven werken en ik ben er blijven in geloven. En vandaag heb ik eindelijk die zege.”

Het maakt zijn seizoen goed. Maar voor de Olympische Spelen komt de overwinning te laat. Teuns was graag naar Tokio gegaan, maar begrijpt dat hij de selectie niet haalde. “In het voorjaar heb ik niet de resultaten kunnen voorleggen die nodig waren. Daarom ben ik er niet bij. Ik kan daar nu niets meer aan veranderen. Het is wat het is.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Speel mee met de Gouden Tour en maak kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.