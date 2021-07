Dylan Teuns trakteert supporterscafé op gratis vat, echtgenote Lies: “Echt geen woorden voor hoe fier ik ben”

Tour de France Mark Cavendish na 32ste zege in de Tour de France: “Het record van Merckx? Zeg de naam niet”

1 juli Mark Cavendish heeft de zesde etappe in de Tour de France gewonnen. Voor de 36-jarige Brit van Deceuninck-Quick.Step is het zijn tweede overwinning in deze Tour de France en zijn 32ste ooit in de Ronde van Frankrijk. Het is eveneens zijn 50ste overwinning in een grote ronde.