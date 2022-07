Dylan Teuns schreeuwt onschuld uit na huiszoekingen, waarbij capsules met onduidelijke inhoud werden in beslag genomen: “Ik heb écht niks fouts gedaan”

Tour de FranceSpeurders over de vloer. En politie die bij het krieken van de dag op de deur van je Deense hotelkamer staat te kloppen. ‘Mister Dylan Teuns?’ Waar rook is, is vuur, zou je dan denken. Maar renner én management schreeuwen hun onschuld uit.

Intussen raakten wat meer details bekend over de huiszoekingen en invallen die de voorbije dagen hebben plaatsgevonden op in totaal veertien locaties in zes landen. In een officieel communiqué laat Europol, de multinationale onderzoeksorganisatie en het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie, weten dat het wel degelijk ging om “een gecoördineerde actie tegen het gebruik van verboden producten in het wielrennen”. Zo werd de huiszoeking bij Dylan Teuns in Halen op maandag 27 juni uitgevoerd door het federaal parket en de federale gerechtelijke politie van Brussel in opdracht van OCLAESP, de Franse politie-eenheid die zich met drugs- en dopingkwesties bezighoudt. Daarbij werden, volgens Europol, “een computer, een mobiele telefoon en capsules met niet-gedetermineerde inhoud” meegenomen. OCLAESP liet de Deense politie donderdag ook binnenvallen in het hotel van Bahrain-Victorious in Glostrup.

Volledig scherm

“Het was verdorie vroeg ontwaken die ochtend. En dat had niets te maken met de zonsopkomst”, geeft Teuns met een knipoog mee in zijn column ‘Kop over kop’ in Het Belang van Limburg. Voor de rest wil de winnaar van de Waalse Pijl niet ál te diep ingaan op de gebeurtenissen. “Wie mij kent, weet dat ik niets liever wil dan duidelijkheid verschaffen. Toch ga ik dat deze keer niet doen. Dit onderzoek loopt inmiddels al een jaar. Vorig jaar moest ik na een inval van de Franse politie (in het teamhotel in Pau, ook tijdens de Tour, red.) mijn laptop en gsm afgeven. Wel, ik heb die nooit teruggekregen. En ik ben bang dat er dingen uit hun verband worden gerukt waardoor de zaak kan escaleren. Net op een moment dat ik alle focus op mijn job moet leggen.”

Veel feller klinkt de (officiële) reactie vanuit de hoek van Teuns management. “Het juridisch heilige principe van het geheim van het gerechtelijk onderzoek wordt naar aanleiding van de start van de Tour blijkbaar geslachtofferd op het altaar van de Franse sensatiezucht”, stelt Billy Reynders scherp. “Merkwaardig toch dat het parket van Marseille namen en plaatsen van huiszoekingen vrijgeeft.” Reynders benadrukt dat zowel de ploeg als Teuns hun volledige medewerking verlenen en voor de rest, in het belang van het onderzoek, het stilzwijgen bewaren. “Iets wat kennelijk niet door alle instanties en betrokken partijen wordt gerespecteerd.” Hij stipt ook nog eens aan (wat ook Bahrain-Victorious al deed) dat bij de inval in het hotel niets in beslag werd genomen.

Wat werd waar door wie onderzocht of in beslag genomen? 27-30 juni Huiszoekingen op 14 locaties in…

• België (Dylan Teuns) door federaal parket en federale gerechtelijke politie Brussel. In beslag genomen: computer, smartphone en capsules met niet-gedetermineerde inhoud.

• Frankrijk door de PPO PSP (Health Crime Unit) van Marseille en de Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP). In beslag genomen: niets.

• Spanje (diverse huizen en gebouwen) door onderzoeksrechter nummer 8, de internationale coöperatie-afdeling van het parket en de gerechtelijke politie-eenheid van de Policia Nacional in Alicante. In beslag genomen: electronische apparaten.

• Kroatië door de provincieprocureur van Rijeka. In beslag genomen: niets.

• Italië (op verschillende locaties, onder meer bij Damiano Caruso) door de PPO (Health Crime Unit) Brescia en het Carabinieri-commando voor de bescherming van de gezondheid (NAS) in Brescia, Rome en Ragusa. In beslag genomen: een breed gamma aan electronische apparatuur (onder andere laptops, smartphones, harde schijven en USB-sticks) en voorts: farmaceutische substanties en supplementen.

• Polen (teamdokter Piotr Kosielski) door het parket en de stadspolitie van Lodz. In beslag genomen: electronische apparaten en farmaceutische substanties.

• Polen (teamdokter Piotr Kosielski) door het parket en de stadspolitie van Lodz. In beslag genomen: electronische apparaten en farmaceutische substanties.

• Slovenië (teammanager Milan Erzen) door het districtsgerechtshof en de Sloveense politie. In beslag genomen: 412 capsules met niet-gedetermineerde bruine inhoud en 67 capsules met niet-gedetermineerde witte inhoud en één mobiele telefoon. 30 juni Inval in hotel Bahrain-Merida in Glostrup (Den) door politie van Kopenhagen, op donderdag 30 juni. In beslag genomen: niets.

De frustratie in het kamp-Teuns zou naar verluidt bijzonder groot zijn. Volgens bepaalde bronnen heeft de renner expliciet aangegeven “écht niks fouts” te hebben gedaan en daarom dus ook 100% gerust zijn in de goeie afloop van de hele zaak. Sterk statement, in de wetenschap dat dat altijd als een boemerang kan terugkeren in zijn gezicht. “Dylan en wijzelf zullen, gelet op zijn onschuld, onze medewerking blíjven verlenen maar hopen daarbij op meer discretie”, zegt Reynders. “De huidige beschadigingsoperatie dreigt ook zijn lopende contractbesprekingen in gevaar te brengen en onherstelbare schade toe te brengen”, voegt hij er nog aan toe. Teuns is einde contract bij Bahrain-Victorious en zit in de afrondingsfase van een transfer naar een ander groot WorldTourteam.

Europol: "Vorig jaar 63 miljoen euro aan valse geneesmiddelen en doping uit circulatie gehaald" In een persbericht van Europol worden alle betrokken instanties met naam en toenaam genoemd. Voor de huiszoeking in België verleende het Federaal Parket en de Federale politie medewerking. Europol kadert dat het onderzoek gericht is tegen de illegale productie en verspreiding van doping. "Criminele organisaties profiteren hiervan. De opbrengst en distributie van dopingproductie gaat vaak naar andere criminele activiteiten", aldus Interpol. "Doping corrumpeert niet alleen sportwedstrijden, ze brengen ook de gezondheid van atleten in gevaar. Dopingproducten zijn veelal geproduceerd in illegale labo's waar men losjes omspringt met hygiënische vorwaarden. Doping bestaat over alle sporten heen. De door Interpol gecoördineerde SHIELD II-operatie leidde vorig jaar tussen april en december tot 544 arrestaties in 26 landen en de ontdekking van 63 miljoen euro aan valse geneesmiddelen en illegale dopingproducten."

Korste persconferentie ooit

Team Bahrain beweert hand op het hart nergens van te weten. Renners krijgen spreekverbod. Vragen in de geplande persconferentie donderdag mochten enkel over de koers gaan. Maar niemand stelde vragen over de Tour en over de inval gaf niemand een antwoord. En dus werd het een van de kortste persconferenties ooit. Zelfs Matej Mohoric, in alle andere omstandigheden een spraakwaterval, deed er het zwijgen toe.

Vorig jaar beet het team nog flink van zich af. Dat ze niets te verbergen hadden, zei Mohoric in Pau. Sterker, dat hij blij was met de inval, zodat ook de Franse politie zich ervan kon vergewissen dat ze niets te verbergen hebben. Stiller bleef het na de inval bij renners maandag. Dylan Teuns zei bij zijn afreis naar Denemarken desgevraagd: “Sorry, ik mag niets zeggen”. Vandaag meldde de politie zich dus opnieuw. Zodat men stilaan mag beginnen denken dat, waar rook is, vuur is. Of de onderzoeksrechter in Marseille moet straks het onderzoek gesloten verklaren.

Volledig scherm

“We slapen als babies en we werken als paarden”

Sportief scoort het team dit jaar minder hoog dan vorig jaar. Matej Mohoric won Milaan-Sanremo, maar het verhaal ging toen vooral om het zadel waarmee Mohoric de Poggio naar beneden scheurde. Ook dit jaar won Dylan Teuns de Waalse Pijl.

Teuns was vorig jaar winnaar van de Tourrit met aankomst in Le Grand-Bornand. In diezelfde Tour won Mohoric twee ritten en klom Sonny Colbrelli, een sprinter, met de beste renners mee naar boven. Colbrelli zou vorig jaar Europees kampioen worden. Thuis in Italië herstelt hij nu van hartfalen in Parijs-Nice. Er was vorig jaar ook de opvallende Dauphiné van de Oekraïner Mark Padun, die uit het niets twee ritten won. Padun rijdt nu voor het EF team van Jonathan Vaughters. Er was de tweede plaats van Damiano Caruso in de Giro. En er is de vermeende band van teambaas Milan Erzen met dokter Mark Schmidt, die veroordeeld werd in de Oostenrijkse dopingzaak Operatie Aderlass.

“We slapen als babies en we werken als paarden”, zei performance director Vladimir Miholjevic na de huiszoekingen maandag. Gisteren had Miholjevic niks toe te voegen aan de huiszoeking. “We zijn honderd procent transparant.”

Volledig scherm

