Dylan Teuns emotioneel na tweede ritzege in Tour de France: “Deze overwinning is voor mijn overleden grootvader”

“Het is een geweldig gevoel. Ik had tot nu toe een moeilijk seizoen. Het wou maar niet lukken dit jaar, maar het is me eindelijk gelukt. Tactisch was het niet gemakkelijk. Er was veel stress in het begin en het was moeilijk om weg te geraken. Ik ging op de slotklim voluit van aan de voet en kwam mooi terug op Woods. Ik hoorde dat Pogacar dichtbij kwam, maar ik dacht als ik de top kan bereiken met een minuut voorsprong dan kan ik het redden. Een overwinning in de Tour is zo speciaal. Het was een eerbetoon aan mijn grootvader. Hij overleed net voor de start van de Tour. De laatste tien kilometer was heel emotioneel met hem in mijn achterhoofd. Ik draag deze overwinning dan ook op aan hem.”