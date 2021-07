Druk dagje voor Jumbo-Visma draait goed uit: “Een fantastische prestatie op die mythische berg”

Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, was uiteraard in de wolken na een dag met hoogtes en laagtes. Ze verloren Tony Martin al vroeg in de rit, maar met de fantastische ritzege van Van Aert is dat natuurlijk makkelijker te verteren. “Het is een fantastische prestatie. Op die mythische berg, met zoveel Belgische supporters langs de weg. Is er al vakantie in België? Dat was er duidelijk aan te zien! In die kampioenentrui dan nog, dat zal hij niet snel vergeten.”