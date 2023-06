DOSSIER COVID. ‘Defogging', het wondermiddel van Jumbo-Visma tegen corona? “Na een uur kan je de kamer weer binnen is de lucht gezuiverd”

Wuyts & Vlaeminck “Tadej Pogacar wint de Tour”

Zaterdag start de Tour de France. Michel Wuyts en Stijn Vlaeminck kijken samen met Jan Bakelants uit naar de belangrijkste rittenkoers van het jaar. Wat mogen we verwachten van Wout Van Aert, Jasper Philipsen en de andere Belgen? En wie rijdt met de gele trui over de eindmeet in Parijs? Over die laatste vraag zijn de Wuyts en Bakelants het roerend eens: “Tadej Pogacar wint de Tour”. Luister hierboven naar de volledige aflevering van de HLN-podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’.