DOSSIER COVID. ‘Defogging’, het wondermiddel van Jumbo-Visma tegen corona? “Na een uur kan je de kamer weer binnen en is de lucht gezuiverd”

LIVE TOUR. Stuyven: “Zoek de perfecte rit, maar vind hem niet” - Bernal: “Dacht dat ik na Dauphiné vakantie zou krijgen”

Zaterdag gaat de 110de editie van de Tour de France van start in het Spaanse Bilbao. Krijgen we opnieuw een titanenstrijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar? Volg in deze liveblog alle ontwikkelingen in aanloop naar het grootste wielerevenement ter wereld.