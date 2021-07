Dopinginval bij team Dylan Teuns: trainingsschema’s opgevraagd en renners ondervraagd, maar “het kan ons niet schelen, we hebben niets te verbergen”

Tour de FranceEen dopingonderzoek is gestart naar het team Bahrain-Victorious van onze landgenoot Dylan Teuns. Het onderzoek komt na een politie-inval in het ploeghotel in Pau, woensdag na afloop van de zeventiende etappe in de Tour. De politie doorzocht kamers en persoonlijke spullen van renners. Trainingsschema’s werden opgevraagd, maar er werd volgens de eerste berichten niets verdachts gevonden.

Na een lange transfer woensdagavond van de top van de Col du Portet naar Pau stonden de agenten van de OCLAEPS voor de deur van hotel Novotel in Pau Lescar, waar het Team Bahrain verbleef.

“Het hotel was plots gevuld met agenten. Ze waren met zo’n vijftig”, vertelde de Sloveense kampioen Matej Mohoric. “Ze hebben werkelijk alles doorzocht. Ze zijn in de bus van de ploeg gegaan. Ze zijn door alle telefoons gegaan, ze hebben persoonlijke berichten bekeken. Ze hebben computers van een aantal renners geopend. Ze doorzochten de kamers. Ik zei: beter zo, ik heb niets te verbergen. Het kan mij niet schelen. Omdat wij niets hebben en omdat we niets te verbergen hebben.”

OCLAEPS is een speciale politie-eenheid in Frankrijk, opgericht in 2004, die onder meer wordt ingezet in de strijd tegen doping. Vorig jaar nog deden ze een inval in het hotel van de Colombiaan Nairo Quintana. Daar bleef het sindsdien stil rond. Volgens een verklaring van de politie in Marseille kadert de nieuwe huiszoeking in een onderzoek naar “het verwerven, transport, bezit en import van verboden middelen of verboden methodes voor gebruik door atleten, zonder medisch voorschrift.”

Het team Bahrain is erg succesvol in deze Tour de France. Matej Mohoric en Dylan Teuns wonnen een rit, Wout Poels was tot vandaag leider in het bergklassement en het team voert de ploegenklassering aan. Het meest opvallend wellicht is de prestatie van de Italiaanse kampioen Sonny Colbrelli, die behalve een snelle sprinter, in deze Tour ook een voortreffelijke klimmer is geworden. Zo eindigde Colbrelli derde in de Alpenrit naar Tignes.

Dat geeft voedsel aan verdachtmakingen in de Franse pers. In het begin van de Tour werden verdenkingen geuit naar geletruidrager Tadej Pogacar, de leider die voor Team UAE rijdt. De krant ‘Aujourd’hui’ wijdde vandaag opnieuw een hele pagina aan een volgens haar ‘verdachte’ Tour. Vorige maand in ‘Le Parisien’ werd de Oekraïense renner Mark Padun verdacht, nadat hij in de Dauphiné schijnbaar uit het niets twee ritten won. Padun is een goede klimmer. Wijlen Bjorg Lambrecht noemde Padun drie jaar geleden bij zijn belangrijkste rivalen voor de wereldtitel bij de beloften in Innsbruck. Lambrecht pakte daar zilver, Padun werd vijfde.

“De politie deed haar werk”, zei Colbrelli. “Ze hebben alles weer netjes op de plaats teruggelegd.” Renners klaagden dat ze geen massage kregen en het diner in de kamer moesten nemen. Velen lagen niet voor half drie in bed.

“Ik vind het nog altijd raar dat ze zelfs in 2021 nog altijd geloven dat we illegale dingen doen”, zei Mohoric over de inval. “Als renner heb ik nooit geweten hoe het voelt om dicht bij doping of dat soort dingen te komen. Ik voel me niet ongemakkelijk. Het kan me niet schelen.”

In een reactie zei ook de Spanjaard Pello Bilbao dat onfair te vinden dat wielrennen volgens hem nog altijd de gevolgen draagt van haar besmet verleden. “Een andere generatie renners maakt nu de dienst uit.”

Peetvader van Sloveense renners

De politie-inval kadert mogelijk in een onderzoek naar algemeen manager Milan Erzen van het Team Bahrain. Erzen kwam twee jaar geleden in opspraak. De Internationale Wielerunie UCI verdacht hem ervan nauwe banden te hebben met de Duitse dokter Mark Schmidt, die de spilfiguur was in het Oostenrijkse dopingschandaal Operatie Aderlass. De Franse krant ‘Le Monde’ schreef toen dat Erzen bij dokter Schmidt een toestel kocht om bloed te centrifugeren. Daardoor worden rode bloedcellen van het bloedplasma gescheiden, om daarna weer in de aders van de atleten te worden gebracht.

Schmidt werd in januari dit jaar door een rechtbank in München veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en tien maanden en een boete van 158.000 euro.

Het is niet bekend in welke fase het onderzoek naar Milan Erzen zich bevindt. Hij is zo’n beetje de Godfather van het Sloveense wielrennen, dat de laatste jaren aan een steile opgang bezig is, en waarvan Tadej Pogacar en Primoz Roglic de bekendste namen zijn.

