Dit verdiende gele trui Vingegaard in de Tour, ook Philipsen strijkt aardige som geld op

De Tour zit erop. En dus kan er een laatste financiële balans worden opgemaakt. Mede dankzij een cheque van een half miljoen euro staat eindwinnaar Jonas Vingegaard op kop. De eerste Belg is groene trui Jasper Philipsen, viervoudig ritwinnaar. Bij de teams is Jumbo-Visma de grote primus.

KIJK. Zo won Vingegaard de Tour

Vingegaard verdiende 551.970 euro. Het merendeel daarvan bestaat uit het half miljoen euro dat de Deen als eindwinaar van de Tour krijgt. Witte trui Tadej Pogacar (284.030 euro) volgt op ruime afstand. De derde in het algemene klassement is ook de derde in het rijtje van grootverdieners, want Adam Yates streek 121.760 euro op. Daarna viervoudig ritwinnaar en groene trui Jasper Philipsen (94.600 euro) en Simon Yates (89.340 euro).

Niet onbelangrijk: het geld is in principe niet louter voor de renner. Er is de traditie dat de prijzengelden binnen de ploegen worden verdeeld onder de renners en de stafleden.

TOP 10 prijzengeld renners 1. Jonas Vingegaard: 551.970 euro

2. Tadej Pogacar: 284.030 euro

3. Adam Yates: 121.760 euro

4. Jasper Philipsen: 94.600 euro

5. Simon Yates: 89.340 euro

6. Carlos Rodriguez: 81.550 euro

7. Felix Gall: 55.010 euro

8. Giulio Ciccone: 45.330 euro

9. Pelle Bilbao: 40.770 euro

10. Mads Pedersen: 38.990 euro 12. Wout van Aert: 29.920 euro

Bij de teams is Jumbo-Visma niet verrassend de grote slokop. Grotendeels dus dankzij Vingegaard, maar ook Wout van Aert (29.920 euro) deed zijn duit in het zakje. UAE (455.560 euro) en INEOS Grenadiers (132.910 euro) vervolledigen de top drie. Alpecin-Deceuninck staat zesde, Lotto-Dstny elfde, Soudal Quick-Step veertiende - zij maakten nog een forse sprong de laatste week - en Intermarche-Circus-Wanty prijkt op een negentiende stek. Daaronder staan nog DSM, Movistar en Astana. Ter illustratie: Philipsen sprokkelde meer prijzengeld dan Intermarche-Circus-Wanty, DSM, Movistar en Astana samen. De Tour, ook in het financiële plaatje bikkelhard.

Prijzengeld teams 1. Jumbo-Visma: 663.280 euro

2. UAE Team Emirates: 455.560 euro

3. INEOS Grenadiers: 132.910 euro

4. Bahrain Victorious: 120.310 euro

5. Team Jayco Alula: 113.650 euro

6. Alpecin-Deceuninck: 106.470 euro

7. Lidl-Trek: 99.080 euro

8. AG2R-Citroën: 75.180 euro

9. BORA-hansgrohe: 58.200 euro

10. Cofidis: 54.460 euro

11. Lotto-Dstny: 43.200 euro

12. Uno-X: 42.120 euro

13. Groupama-FDJ: 39.320 euro

14. Soudal Quick-Step: 37.900 euro

15. Israel - Premier Tech: 37.890 euro

16. TotelEnergies: 36.300 euro

17. Team Arkea-Samsic: 30.580 euro

18. EF Education-Easypost: 27.930 euro

19. Intermarché-Circus-Wanty: 26.460 euro

20. Astana: 21.780 euro

21. Movistar: 18.240 euro

22. DSM: 12.180 euro