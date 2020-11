Dit is het parcours van de Tour in 2021: openingsweek met veel valkuilen, drie aankomsten bergop én twee tijdritten

Tour de France Onze man in de Tour: “Winnaars geel en groen zijn gekend, strijd om bolletjes­trui wordt spannend”

18 september Nog drie etappes te gaan in deze Ronde van Frankrijk. “Het geel is voor Primoz Roglic, het groen voor Sam Bennett. In het bergklassement is het wel nog spannend”, aldus Stijn Vlaeminck, onze man ter plekke, bij JOE. “En Wout van Aert? Die wil wereldkampioen worden.”