“Dit hoort thuis in mijn top drie aller tijden”: Van Aert veegt drie tweede plaatsen weg met fantastische raid

Team Jumbo-Visma en een Wout van Aert in absolute topvorm lieten het vandaag niet langer aan het toeval over. Met een verschroeiende raid op de Côte du Cap Blanc-Nez gevolgd door een individuele tijdrit van 10 kilometer, was er van een massaspurt in Calais geen sprake. “Het was voor de hand liggend dat we iets moesten proberen”, aldus Van Aert. “Met die klim was deze rit op mijn en onze maat gesneden. Met Van Hooydonck en Kruijswijk in perfecte positie op die klim in de finale, moesten we wel iets proberen. Zeker toen we hoorden dat er veel schade was in het peloton toen Van Hooydonck aanging. Op de top twijfelde ik nog even of ik moest wachten op Vingegaard, die nog Yates bij zich had.”