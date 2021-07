Dik twee weken voor de olympische wegrit: Tiesj Benoot geeft geblesseerd op in de Tour

Twee keer de Mont Ventoux op in de elfde rit van de Ronde van Frankrijk. De Reus van de Provence is voor velen één van de bergen die je eens in je leven moet hebben opgereden, ook voor Tiesj Benoot. “Het was de eerste col die ik omhoog reed in mijn jeugdjaren toen we hier in de buurt met vakantie waren. Het wordt bijzonder om 'm nu ook in de koers te zullen beklimmen”, vertelde hij voor de rit aan de micro van VTM.

Zover zou het niet komen, want nog voor halverwege de beklimming vanuit Sault zou Benoot uit de Ronde van Frankrijk stappen. “Ik wou dat ik beter aan de start stond vandaag, zeker na mijn valpartij in de eerste week. Ik zie eigenlijk nog flink af. Bij zware inspanningen heb ik veel last van mijn hamstrings en heupen. Het is hoe het is, maar ik hoop op beterschap”, had Benoot ook voor de rit gezegd. Beterschap die er dus niet kwam en dus besloot Benoot er de stekker uit te trekken. Na een opgave in 2018 is het de tweede keer op vijf deelnames dat hij de finish in Parijs niet haalt.

De opspelende blessure van Benoot zet vraagtekens achter zijn deelname aan de olympische wegrit op 25 juli in Tokio. Benoot is naast Evenepoel, Van Aert, Vansevenant en Van Avermaet één van de vijf geselecteerden. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft nog even om de situatie van Benoot te evalueren. Dylan Teuns - eerste reserve voor de wegrit - bewees met een ritzege in de Tour al in goeie doen te zijn, mocht Benoot alsnog afzeggen voor de Spelen.

Benoot was overigens niet de enige opgever in de elfde rit van de Tour. Naast de renner van Team DSM gaven ook landgenoten Victor Campenaerts en Tosh van der Sande er de brui aan. Ook Tony Martin, Daniel McLay, Miles Scotson en Clément Russo knepen de remmen dicht.

