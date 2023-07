“Die kerel komt hier even met iedereen spelen”: buitenlandse pers en Armstrong stevig onder de indruk van “koning van de sprint” Philipsen

Vier zeges in de Tour . En dus beginnen ze ook in de buitenlandse media superlatieven boven te halen voor Jasper Philipsen (25). “Hij heeft geen rivalen.” Of: “Philipsen VI van Bourbon: de koning van de sprint.” Ook Lance Armstrong is in zijn podcast danig onder de indruk van onze landgenoot.

KIJK. Philipsen wint zijn vierde rit in deze Tour

La Gazzetta dello Sport: “Hij heeft geen rivalen”

“Een vierde gouden sprint. Op de rand van perfectie.” De titel van het Italiaanse ‘La Gazzetta dello Sport’ liegt er niet om. “De Belg is in de laatste rechte lijn onklopbaar. Hij heeft simpelweg geen rivalen.” In hun dagelijks Tour-rapport krijgt Philipsen dan ook een 10 op 10. “Jasper bewees nog maar eens: hij is de koning van de sprint.”

AS: “Philipsen VI van Bourbon”

Philipsen won gisteren in Moulins, de hoofdstad van het hertogdom Bourbon. En dus kopt het Spaanse ‘AS’: “Philipsen VI van Bourbon.” “En deze keer had hij niet eens zijn luxeknecht nodig. Hij moest zelf, zonder de trouwe Mathieu van der Poel, zijn plekje zoeken tussen de andere sprinterswolven. Maar met zijn enorme beweeglijkheid danste hij van wiel op wiel. Om uiteindelijk Dylan Groenewegen erg makkelijk te passeren. Zijn vierde zege in deze Tour, zijn zesde in totaal. Philipsen VI van Bourbon, dus. De koning van de sprint.”

Volledig scherm Philipsen sprint Groenewegen uit het wiel. © BELGA

Cyclingnews: “Zijn pure snelheid is zó belangrijk”

“Een perfecte timing”, zo opent ‘Cyclingnews’. “Philipsen bevestigt nog maar eens zijn dominantie in deze Tour. In een technische en natte aanloop naar de slotkilometer verloor hij het wiel van Jonas Rickaert en de rest van de Alpecin-Deceuninck-trein. Philipsen werd zelfs even ingesloten, maar ging op 150 meter van de finish, kon Dylan Groenewegen nog makkelijk remonteren en snelde er zelfs van weg. Voor het eerst moest hij de klus zien te klaren zonder een extraordinaire Van der Poel. Wel: Philipsen heeft laten zien dat hij meer kan dan enkel in een wiel surfen. Net zijn pure snelheid is zó belangrijk. Niemand kwam nog maar in de buurt. Hij heeft nogmaals bewezen dat hij de beste sprinter ter wereld is. Philipsen krijgt nu passelijk de bijnaam ‘Jasper the Master’, nadat zijn ploegmaats hem in de Netflix-reeks’ Tour de France: Unchained’ eerder ‘Jasper the disaster’ noemden.”

Le Parisien: “Een nieuwe les”

“Een nieuwe les voor de concurrentie van de grote meester”, schrijft ‘Le Parisien’. “En dat zonder zijn grote loods Van der Poel, die een beetje verkouden was. De gelaatsuitdrukkingen van Groenewegen en Ewan aan de finish spraken boekdelen. Tekenen van walging, van woede. Want zij worden verondersteld de strijd te kunnen aangaan met Philipsen. Alleen consolideerde hij onweerstaanbaar zijn groene trui. De Belg is onaantastbaar.”

L’Équipe: “Superieure frisheid”

De cover van het Franse ‘L’Équipe’ wordt bijna volledig ingenomen door Philipsen. “Vier azen”, luidt de titel. En ook: “Wederom een keizerlijke sprint van Jasper Philipsen. Hij pakte zijn vierde overwinning in deze Tour en toonde dat hij de snelste man is van het peloton. Hij doet het allemaal met een superieure frisheid.”

Armstrong: “Een jonge kerel komt even met iedereen spelen” Ook in de podcast van Lance Armstrong - ‘The Move’ - is de dominantie van Philipsen gespreksonderwerp nummer één. Armstrong: “Philipsen is by far de snelste man in de race. Hij heeft het team, hij heeft vertrouwen. Wat doe je eraan? Philipsen is nog redelijk jong. Voor sommigen, zoals Ewan, tikt de tijd weg om nog een Tour-zege te pakken. En dan heb je zo een kerel als Philipsen die met iedereen komt spelen. Dat moet bijzonder frustrerend zijn. ” George Hincapie vult aan. “Vandaag (gisteren, red.) zat hij helemaal alleen. Maar dat maakt zelfs niet meer uit. Hij vloog van wiel naar wiel. En won, relatief makkelijk dan nog. Hij liet Ewan achter alsof het niks was. De andere teams gaan echt een andere tactiek moeten verzinnen om deze Philipsen te kloppen.”

