Deens sprookje in de Efteling: Vingegaard, die nu voluit voor Vuelta gaat, neemt plaats in de draaimolen en eet broodje kroket

KIJK. Een geintje van Campe­naerts, Pogacar animeert en Meeus klopt Philipsen met centime­ters: de momenten van de slotrit

De vlag wapperde nog maar net in de slotrit van de Tour of Victor Campenaerts deed zijn titel van meest strijdlustige renner alle eer aan met een snedige aanval. Een kilometer later plaatste hij een vette knipoog naar de camera’s. Het intermezzo was een grapje. Nadien was het tijd voor de traditionele festiviteiten. Met champagne voor Jonas Vingegaard - het rugnummer zes van Wout van Aert was ook van de partij.