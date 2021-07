De zoveelste frats van Nacer Bouhanni: enfant terrible wordt door volgwagen geholpen op de Mont Ventoux

Tour de France Cavendish naast Merckx, of Van Aert met unicum? “Na zege in bergen een sprint winnen... Met Wout weet je nooit”

8 juli We zijn nog aan het bekomen van gisteren, maar het is goed mogelijk dat Wout van Aert in de Tour de France vandaag opnieuw meedoet voor de zege. “Stel je eens voor. Eerst een bergrit winnen en de dag nadien een sprintetappe. Het zou een unicum zijn”, vertelt Stijn Vlaeminck, onze man in Frankrijk, aan HLN Live. Of toch Mark Cavendish en dus de evenaring van Eddy Merckx?