De vlucht van Bakelants, Konrad die imponeert en Van Aert die geen snipperdag toestaat: de hoogtepunten van Tourrit 16

Tour de FrancePatrick Konrad bezorgt Bora-hansgrohe een tweede dagzege in deze Tour de France . De Oostenrijker rekende onder meer af met Jan Bakelants en kwam solo over de meet. Pogacar en co leken zonder al te veel problemen binnen te komen, tot Wout van Aert zich 10 kilometer voor de streep kwam moeien. Bekijk de hoogtepunten van de zestiende etappe hieronder.

Frisse start

Na zo’n vijftiental kilometer in dalende lijn konden de renners er echt aan beginnen. ‘t Was wat frisjes in Frankrijk, en daarom was iedereen warm ingeduffeld. Bij de officiële start werden al die kledingsstukken nog snel even afgevoerd. Arm- en beenstukken verdwenen in de volgauto’s.

Asgreen legt er de pees op

Meteen na het startschot schoot Kasper Asgreen er vandoor. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen haalde in z’n eentje indrukwekkende snelheden, en hield dat een half uur vol. Zijn gemiddelde na 25 kilometer lag op maar liefst 59,6 kilometer per uur.

Aanval na Col de Port

In de afdaling van de Col de Port probeerden Sonny Colbrelli en Michael Matthews weg te glippen uit het leidersgroepje. Met de tussensprint van enkele kilometers later in gedachten geen gek plan. Daar ging de Australiër met de volle buit aan de haal.

Bakelants

De Belg van de dag luistert naar de naam Jan Bakelants. De man van Intermarché-Wanty Gobert ging samen met Patrick Konrad en Fabien Doubey op wandel voor een vlucht op zo’n 80 kilometer van de meet. Op de Col de Portret d’Aspet liet Konrad onze landgenoot achter, waarna hij terug inpikte bij de achtervolgers.

De vogel gaat vliegen

Op de Col de Portet d’Aspet had Patrick Konrad genoeg van zijn medevluchters. Eerst schudde hij Doubey simpel af, ook Bakelants moest na even aanklampen toch gaan zitten. En dat terwijl Konrad op z’n buitenblad trapte. De Oostenrijkse kampioen deed een straffe gooi naar de dagzege.

Solo over de streep

De ritzege vandaag was voor de Oostenrijker Patrick Konrad. Hij kwam niet meer in de problemen in Saint-Gaudens. In het sprintje voor de tweede plaats was Colbrelli de beste, Matthews werd nog derde. Jan Bakelants, die een sterke rit reed, kwam als achtste binnen.

Van Aert zet nog aan

De klassementsmannen leken een snipperdag te nemen, tot Wout van Aert zich ermee ging moeien. Hij versnelde, maar niemand kon de Belgische kampioen volgen. Ook hij zag dat, en temporiseerde, om daarna met Vingegaard in z'n wiel toch nog even snelheid te maken tot aan de streep. Het leverde weinig op.

